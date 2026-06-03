³«ÄÌºÑ¤ß¤ÎÃæÉô²£ÃÇ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÍÍ»Ò¡£(c)¤Þ¤¸¤ó - stock.adobe.com ÃæÉô²£ÃÇÆ»¤ÎÌ¤³«ÄÌ¶è´Ö¡ÖÄ¹ºä～È¬ÀéÊæ¹â¸¶¡× ÃæÉô²£ÃÇ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÁ´ÂÎ¥¤¥áー¥¸¿Þ ¡ÖÃæÉô²£ÃÇ¼«Æ°¼ÖÆ»¡×¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÀÅ²¬¸©¤ÈÆâÎ¦Éô¤Î»³Íü¸©¡¦Ä¹Ìî¸©¤ò·ë¤Ö±äÄ¹Ìó132km¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤À¡£ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Î¡Ö¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï© ¿·À¶¿åJCT¡×¤«¤é¡¢»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¤äËÌÅÎ»Ô¤ò·ÐÍ³¤·¡¢Ä¹Ìî¸©¾®½ô»Ô¤Î¡Ö¾å¿®±Û¼«Æ°¼ÖÆ» º´µ×¾®½ôJCT¡×¤Ë»ê¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡Ö¿·À¶