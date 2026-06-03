＜ヨネックスレディス事前情報◇3日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞主催のヨネックス創業の地で行われる新潟決戦。5日（金）開幕の初日に先立って、組み合わせが発表された。今週週は海外メジャー「全米女子オープン」が行われ、世界ランキング上位の資格で出場する選手が多く、今季メルセデス・ランキング（MR）上位トップ7が不在。新たなヒロインを予感させる。【写真】一発で800万！政田夢乃