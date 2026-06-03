¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÂçÅçÍ³¹áÎ¤¡Ê42¡Ë¤¬2Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦04¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÂçÅç¤Ï2019Ç¯12·î31Æü¤Ë¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¾®ÄÍ¿òÉ§»á¤ÈÎ¥º§¡£Ì¼¤¬2ºÐ¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖSNS¤ò¸«¤ë¤È¡¢É×¤Î°­¸ý¤È¤«ÉÔËþ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò·ë¹½½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¤è¤¯¸«¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤¬µ¯¤­¤ë¥ï¥±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×