ÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸­¿Í¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¡¦ÜÆÁÒÆà¡¹¤¬¼«Âð¤Ç¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¼«Âð¤Ç¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÜÆÁÒÆà¡¹Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¡Ö#¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡×¡Ö#neverafterdark¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù¤Î´ë²è¡Ö¥Ï¥â¥ê²æËý¥²¡¼¥à¡×¤Ë²ìÍè¤¬½Ð±é¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¤¥¸