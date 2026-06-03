¡ÚTRANSPARENT MECHANISM¡Û 6·î10Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§ ¡Ö¿Ë¤Ê¤·¥¹¥Æー¥×¥éー¡ã¥Ï¥ê¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡ä¡Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦TM¡Ë¡×¡¦¡Ö£²Way·ÈÂÓ¥Ï¥µ¥ß¡ã¥Ï¥³¥¢¥±¡ä¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¿Ï¡¦TM¡Ë¡×³Æ1,650±ß ¡Ö¥Æー¥×¤Î¤ê¡ã¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥Êー¡ä¡ÊËÜÂÎ¡¦TM¡Ë¡×³Æ605±ß ¡ÖTRANSPARENT MECHANISM¡×¥¤¥áー¥¸ ¥³¥¯¥è¤Ï¡¢¿·¥·¥êー¥º¡ÖTRANSPARE