ナイアンティックが2026年5月29日より4日間にわたり実施した、10周年を迎える『ポケモン GO』のリアルイベント「Pokémon GO Fest （ポケモン ゴー フェスト）2026：東京」世界中からトレーナー約171万人が東京に集結し、歩行距離は地球およそ790周分、捕まえたポケモンは4億3,900万匹を超えました！ 『ポケモン GO』リアルイベント「Pokémon GO Fest：東京」イベントレポート ナイアンティックが実施し