¶áÇ¯¡¢Ì±´ÖÄÂÂß½»Âð¤Î²ÈÄÂ¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹¿·¤ò·Þ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö4·î¤«¤é²ÈÄÂ¤¬2Ëü±ß¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸ÇÄêÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡ÖÅÔ±Ä½»Âð¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£   ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ÄÂÂß»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÔ±Ä½»Âð¤Î²ÈÄÂ¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¿å½à¤Ê¤Î¤«¡¢Ç¯¼ý450Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤â¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æþµï¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ