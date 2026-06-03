¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¤Ï¡¢6·î20Æü¤ËÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØÌ´¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á ¡½ÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¡¦¸æ±àºÂ¸ø±é¤ËÇ÷¤ë¡½¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ê¥í¡¼¥«¥ë¥¨¥ê¥¢¡Ë¡£¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Ûµ®½Å¤ÊÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ø¡ÄÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¤Î·Î¸Å¾ìÉ÷·Ê6·î¤Ë¸æ±àºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¸ø±é¡Ø²Ö¤è¤êÃË»ÒII¡Ù¡½Shooting STAR¡½¤Ë¸þ¤±¤Æ·Î¸Å¡Ê¤±¤¤¤³¡Ë¾ì¤ò¼èºà¤·¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«Ì±Êü¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¸ø±éÀ©ºî¤Î²áÄø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊõÄÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é