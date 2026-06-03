½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë?¸½Âå¤Î¾¼ÏÂ¥Ý¥Ã¥×¥¹?¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSHOW-WA¡×¤Î»³ËÜ²Â»Ö¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç°¦¼Ö¥Ð¥¤¥¯¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú SHOW-WA ¡Û»³ËÜ²Â»Ö°¦¼Ö¥Ð¥¤¥¯?¥Ü¥ó¥Í¥Ó¥ë¡¦¥Ü¥Ð¡¼?Ãó¼Ö¾ì¤«¤é¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Î°¦¼ÖTRIUMPH Bonneville BobberICON EDITION¡×¤È¤À¤±¥Æ¥­¥¹¥È¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤Æ¤¢¤ë?¥Ü¥ó¥Í¥Ó¥ë¡¦¥Ü¥Ð¡¼?¤Î¸µ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿ÉáÃÊÃå¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢¥­¡¼¤òÁÞ¤·¡¢