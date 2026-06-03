¡Ú¼Ì¿¿¡Û①&TEAM K¤È¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¸ªÁÈ¤ß2¥·¥ç¥Ã¥È ②µÓÄ¹¡ª¥·¥åー¥È¥Ýー¥º ③¥µ¥Ã¥«ー¥Üー¥ë¤ÈÊÂ¤Ó¾®´éºÝÎ©¤ÄK ¡ÚÆ°²è¡Û④¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡ª &TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤¬6·î2Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ø¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¹â¶¶Ê¸ºÈ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥µ¥Ã¥«ー¥Üー¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò