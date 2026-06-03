¤¢¤­¤ó¤É¥¹¥·¥í¡¼¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞÃãÊÞ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿¹È¾¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎÃã»Õ¤¬´Æ½¤¤·¤¿¶Ë¾åËõÃã¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÁ´¹ñ¤Î¥¹¥·¥í¡¼¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢6·î3Æü¤è¤êÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SUSHIRO Cafe¡ßµþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞÃãÊÞ¡Ö¿¹È¾¡×¡ûSUSHIRO Cafe¤ÈÏ·ÊÞÃãÊÞ¡Ö¿¹È¾¡×¤Ë¤è¤ëìÔÂô¤ÊËõÃã¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¹¥·¥í¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ëSUSHIRO Cafe¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¡¢¤¾¤¯¤¾¤¯¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÀìÂ°¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«