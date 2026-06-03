4·î¤«¤é¥½¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÅÄÃæ·òÆó»á ¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¤Ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡õ¥µー¥Ó¥¹¡ÊET&S¡Ë»ö¶È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡Ö¥½¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡£4·î¤«¤éÆ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÅÄÃæ·òÆó»á¤Ø¤Î¼èºàµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£ ÅÄÃæ»á¤Ë¤Ï°ÊÁ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ËÏÃÂê¤Î¼ç¼´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥½¥Ëー¤¬¿Ê¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿&