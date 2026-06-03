【新華社長沙6月3日】中国湖南省衡陽市にある科学研究機関、南岳樹木園の研究チームがこのほど、定期巡回中に野生のサイカチ属の植物「絨毛蔞莢（じゅうもうそうきょう、Gleditsiajaponicavar.velutina）」に花が咲いていることを確認した。1954年に発見されて以来、研究者が開花を確認したのは今回が初めてとなる。花を付けていたのは、現在確認されている野生の成木の中で最も樹齢が長い個体で、同市南岳区竜鳳村
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