4Ç¯Ï¢Â³16ÅÙÌÜ¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³½Ð¾ì¤òÁÀ¤¦»°É©½Å¹©East¤¬¡¢¤¢¤¹4Æü¤ËÀ¾´ØÅìÍ½Áª¤Î½éÀï¡¦²£ÉÍµåÍ§¥¯¥é¥ÖÀï¡ÊÅù¡¹ÎÏ¡Ë¤ËÎ×¤à¡£²¼¼êÅê¤²±¦ÏÓ¤ÎÄ¹Åç¾´Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬º£µ¨¤â¹¥Ä´¡£·Ð¸³Ë­ÉÙ¤Ê¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤¬Åê¼ê¿Ø¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Æü¡¹Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Æþ¼Ò7Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡£Ä¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï130¥­¥íÂæÁ°È¾¤À¤¬¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¤³¤½¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³Î¸Ç