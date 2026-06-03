¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÕ¸«¤¨¤ß¤ê¡Ê49¡Ë¤¬2Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦04¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÕ¸«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2²ó¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß12ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¡¢Î¾¿Æ¤âÎ¥º§¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¡ÊÉã¡¦À¾¶¿µ±É§¤µ¤ó¤ò¡Ë¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¼«¿È¤ÎÎ¾¿Æ¤Ç¤¢¤ëÀ¾¶¿µ±É§¤µ¤ó¤ÈÊÕ¸«¥Þ¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤À¤·¤¿ÊÕ¸«¡£¡Ö»ä¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬À¾¾ë½¨¼ù¤À¤È»×¤Ã