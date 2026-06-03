日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「鱓」はなんて読む？「蟬」はセミと読みますよね。「鱓」はよく似た漢字ですが、虫ではなく魚の名前です。なんと読むかご存じですか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「うつぼ」でし