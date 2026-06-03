５月３１日、三河農場で小麦を収穫するコンバイン。（ドローンから、盱眙＝新華社記者／季春鵬）【新華社淮安6月3日】中国江蘇省淮安市盱眙（くい）県にある江蘇省農墾集団の大規模農場「三河農場」で、小麦の収穫が始まった。栽培面積は4万2千ムー（28平方キロ）。今年は豊作で、1ムー（約667平方メートル）当たりの収量は平均550キロ、最高で680キロを見込む。５月３１日、三河農場で小麦を収穫するコ