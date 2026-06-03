Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÅçÖÙ¹ñ¤¬½¸¤Þ¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦ÅçÖÙ¹ñ³¤ÍÎ²ñµÄ¡×¤Ï¡¢»ÍÊý¤ò³¤¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖÅçÖÙ¹ñ¡×¤¬Êú¤¨¤ë³¤ÌÌ¾å¾º¡¢³¤ÍÎ±øÀ÷¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¤¹¡£³«²ñ¼°¤Ë¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤ä¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¹ÄÂÀ»Ò¡¢³Æ¹ñ¤ÎÀìÌç²È¤Ê¤É¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¡§³¤¤ò»ü¤·¤ß¡¢¤½¤Î·òÁ´¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿åÌäÂê¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ëÊÅ²¼¤Ï³¤ÌÌ¾å