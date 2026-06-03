±é²Î²Î¼ê¡¦»ÔÀîÍ³µªÇµ¡Ê50¡Ë¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¸å1¡§00¡Ë¤Ë½é½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡Ä¼ã¡¹¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»ÔÀîÍ³µªÇµ²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ²Î¤¬Âç¹¥¤­¤À¤Ã¤¿»ÔÀî¡£Êì¤ä·»¤ÈÃÏ¸µ¤Î¥«¥é¥ª¥±Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤Ï·ÊÉÊ¤Î¿·Á¯ÌîºÚ¤ä²ÈÅÅ¤òÌã¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¤ß¤¿´Ø·¸¼Ô¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì17ºÐ¤Ç±é²Î¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡£¼ÂÎÏÇÉ¤Î±é²Î²Î¼ê¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬2024Ç¯¤ËÍñÁã¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¡£¡Ö¼ðáç¤Îµ¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿