Microsoft¤¬NVIDIA RTX Spark¤òÅëºÜ¤·¤¿³«È¯¼Ô¸þ¤±PC¡ÖSurface RTX Spark Dev Box¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¡¼¥«¥ë´Ä¶­¤Ç¤ÎAI³«È¯¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿PC¤Ç¡¢ºÇÂç1PFLOPS(¥Ú¥¿¥Õ¥í¥Ã¥×¥¹)¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤òÍ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Building the next generation of devices for developers: Surface RTX Spark Dev Box | Microsoft Devices Bloghttps://blogs.windows.com/devices/2026/06/02/building-the-next-generation-of-devices-for-developers-sur