¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ»Ã¼¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡Ê40¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Êì¡¦ÉÙ»Ò¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¤½÷À­¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÉÙ»Ò¤µ¤ó¡¢»Ð¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ»Ã¼¥«¥ì¥ó¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤â¤³¤¦¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¹¬¤»¤À¤è¡£¤¤¤Ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦