The Novembers¤¬¡¢ºÇ¿·EP¡Ø¹çÁÕ¤¹¤ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ù¤ò·È¤¨¤¿¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡ØNovembers TOUR 2026¡ÖThe Singing Engines¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§THE NOVEMBERS¡¢·ãÊÑ¤¹¤ëÀ¤³¦¤ÎÍÍÁê¤òÂª¤¨¤¿¡È¿·¤·¤¤Êª¸ì¡É¡ØAt The Beginning¡Ù¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Ì¤Íè¤Ø¤Î´ãº¹¤·¡Ë ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥³¥¯¸ø±é¡¢¹á¹Á¸ø±é¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢½é¤Î´Ú¹ñ ¥½¥¦¥ë¸ø±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢3¥«¹ñ¤ò¤Þ¤ï¤ë¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤ë¡£¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Ë