À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î±Æ¶Á¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤¬3Ãû±ßµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¡§ÃæÅì¾ðÀª¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ëÃæ¡¢º£¸å¤ÎÊª²ÁÆ°¸þ¤ä·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÃí»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢»ñ¶âÌÌ¤ÇËüÁ´¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤È¤ë¤Ù¤¯¡¢ÊÔÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤¬3Ãû1135²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¿·¤¿¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÃæÅì¾ðÀª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÍ½È÷Èñ¤Ë2Ãû5000²¯±ß¤ò·×¾å¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊä½õ¶â¤Ë¤¢¤Æ¤ëÊý¿Ë