Ç­¤¬¡Ø¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤­¤Î¥µ¥¤¥ó4¤Ä 1¡¥¤·¤Ã¤Ý¤òÂç¤­¤¯º¸±¦¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¿¶¤ë ¸¤¤¬¤·¤Ã¤Ý¤ò¿¶¤ë¤Î¤Ï´î¤Ó¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç­¤Î¾ì¹ç¤Ï¿¶¤êÊý¤¬·ã¤·¤¤¤Û¤É¿¿µÕ¤Î´¶¾ðÉ½¸½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ä¿²Å¾¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ò¾²¤ËÃ¡¤­¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Ð¥¿¥ó¡¢¥Ð¥¿¥ó¡×¤È·ã¤·¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×