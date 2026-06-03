28年ロス五輪に向け、バレーボール日本代表の戦いが始まるまずは、日本代表として今季最初の国際大会「ネーションズリーグ」が6月に開幕。今年“唯一”の世界一決定戦を前に、男女それぞれの代表で中心となる郄橋藍（24）と佐藤淑乃（24）のダブル”エース”にお互いの印象や代表にかける思い、さらに海外生活のアドバイスなどを藤森アナウンサーが聞いた。ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子
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