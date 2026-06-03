2Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹(ÄÌ¾Î¥ß¥Á¥§¥ë)»á¤Î¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤Ç¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë5°Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤Éº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢3·î¤Ë¥Õ¥ì¥È¡¦¥Õ¥ê¥àÁ°´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢»á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1975Ç¯10·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß50ºÐ¤Î¥ß¥Á¥§¥ë»á¤Ï¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¡¢¥¦¥¨¥¹¥«¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯²Æ¤Ë¥¸¥í¡¼¥Ê¤Î´ÆÆÄ