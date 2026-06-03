ÂæÉ÷6¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ï³ÆÃÏ¤Ç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤É÷¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ 3Æü(¿å)¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢Âç·¿¤ÎÂæÉ÷6¹æ¤ÏÏÂ²Î»³¸©ÆîÉô¤Ë¾åÎ¦¤·¡¢¸áÁ°11»þ¸½ºß¤ÏÅì³¤Æ»²­¤ò»þÂ®40km/h¤ÇÅì¤è¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤âÉ÷Â®15m/h°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¶¯É÷Ãí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÂæÉ÷¼þÊÕ¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¸©Æâ¤Ç¤ÏÌ¤ÌÀ¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê¡¢±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¤âÃë¤¹¤®