ÇÐÍ¥¤ÎÂçÃÏ¿¿±û¡Ê70¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¿¹ÅÄ¶³ÄÌ»á¤È¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¡È¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤ÊµÙÆü¡×ÂçÃÏ¿¿±û¡õÇ¯²¼É×¡¢¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤òËþµÊ¤¹¤ëÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥ÈÂçÃÏ¤Ï¡Ö¤ªÍ§Ã£¤Î¤´¼ç¿Í¤Î¥è¥Ã¥È¤Ë¤ªÍ§Ã£¤È¾èÁ¥¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö³¤É÷¤Ï¾¯¤·´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥è¥Ã¥È¤Ë¤ÏºÇÅ¬