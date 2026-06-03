É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¯¶â¤òºÊ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤­·Ñ¤²¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÇ¯¶â¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¡×¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£   ¤½¤Î¤¿¤á¡¢É×¤¬·î18Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÊ¤¬Æ±¤¸¶â³Û¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼õµë³Û¤¬Âç¤­¤¯¸º¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£   º£²ó¤Ï¡¢°äÂ²Ç¯¶â