マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』をめぐり、ルッソ兄弟が予告していた“サプライズ”が一部ファンの間で落胆を招いている。予告編や新映像の公開を期待する声が高まっていたが、実際に行われたのは、英ロンドンのポップアップ企画にルッソ兄弟本人が登場し、写真撮影やサインに応じるというものだった。 事の発端は、ジョー＆アンソニӦ