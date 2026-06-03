¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/03¡Û4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎKARINA¡Ê¥«¥ê¥Ê¡Ë¤¬6·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤Î°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ÈÇò½Ð¾ì¿Íµ¤K-POPÈþ½÷¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬CG¥ì¥Ù¥ë¡×Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¥«¥ê¥Ê¡¢°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¥«¥ê¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤«¡¢MBTI¤È°ì½ï¤Ë¶µ¤¨¤Æ¡×¤È´Ú¹ñ¸ì¤Çµ­¤·¡¢¥°¥ë¡¼