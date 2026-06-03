¡Ú¥àー¥Óー¥á¥« No.BT-05 1/24 ¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー Part I ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÉÕ¤­¡Û 9·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§7,700±ß ¥¢¥ª¥·¥Þ¤Ï1/24¥¹¥±ー¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥àー¥Óー¥á¥« No.BT-05 1/24 ¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー Part I ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÉÕ¤­¡×¤ò9·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï7,700±ß¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï198