¢¡Âè£¶£·²óÊõÄÍµ­Ç°¡¦£Ç£±¡Ê£¶·î£±£´Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£¶·î£³Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥óÂçºåÇÕ¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤Ç£Ç£±Ï¢¾¡¡£½Õ¸ÅÇÏ£³´§¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë±¹¼Ë¡¢Éã¥­¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢ÃÄÌîÂçÀ®µ³¼ê¡Ê¥ì¡¼¥¹¤ÏËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¡Ë¤òÇØ¤Ë¡¢£Ã£×¥³¡¼¥¹¤ÇÆâ¥á¥¢¥°¥í¡¼¥ê¥¢¡Ê£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ë¤ÈÃæ¥°¥í¥ê¥¢¥é¥¦¥¹¡Ê£µºÐ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¤È£³Æ¬Ê»¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤ÏÂæÉ÷£¶¹æ¤Î±Æ