6·î4Æü(ÌÚ)¤ÏÂæÉ÷6¹æ¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì¤Ç²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À²¤ì´Ö¤ÎÌá¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤­¡¢¶å½£¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£5Æü(¶â)°Ê¹ß¤Ï±À¤Î¹­¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢7Æü(Æü)¤«¤é8Æü(·î)¤Ï¶å½£¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ç¹­¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£7Æü(Æü)¡Á8Æü(·î)¤Ï¹­¤¯±«4Æü(ÌÚ)¸áÁ°9»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÂæÉ÷6¹æ¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì¤Ç²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Å·µ¤¤Ï²óÉü¤¹¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾¤«¤éÁ°Àþ¤äÄãµ¤