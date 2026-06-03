ÄêÎã¤Î½©ÅÄ»ÔµÄ²ñ¤¬³«²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤Ï¡¢¥¯¥ÞÂÐºö¤Î»ö¶ÈÈñ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À10²¯±ßÍ¾¤ê¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÄ²ñ¤ÎËÁÆ¬¡¢¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤Ï¡¢2Æü¤Ë½©ÅÄ»Ô²ÏÊÕ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À­¤Ë°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÂÃ«»ÔÄ¹¡ÖÎÄÍ§²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢È¢¤ï¤Ê¤òºÇÂç¸Â¤ËÀßÃÖ¤·¤ÆÊá³Í¤ËÅØ¤á¡¢½»ÂðÃÏ¤äÅÄÈª¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ø¤Î½ÐË×¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ¼ïÇÞÂÎ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃí°Õ´­µ¯¤ò¿Þ¤ê¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ