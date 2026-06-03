ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Î¼çÎÏDF¤¬¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£2021Ç¯¤Î£¸·î¤ËÊì¹ñ¤ÎPSV¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥É¥¥¥à¥Õ¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤«¤éÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¡£º£µ¨¤ÏÂ­¼ó¤Î²ø²æ¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï28»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£µ¥´¡¼¥ë¡¦£²¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î½ÅÍ×ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿¥É¥¥¥à¥Õ¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤È