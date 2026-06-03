¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£¡ÖKING BLADE¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©¡ÖKING BLADE¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥«¥¿¥«¥Ê4Ê¸»ú¤ÇÎ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©Àµ²ò¤Ï¡Ö¥­¥ó¥Ö¥ì¡×¤Ç¤·¤¿¡ª¥­¥ó¥Ö¥ì¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥¤¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëÅÅÃÓ¼°¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤«