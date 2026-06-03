43¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ºê¸©±ÀÀç¡¦Éá¸­³Ù¤ÎÂç²ÐºÕÎ®¤«¤é¤­¤ç¤¦¤Ç35Ç¯¡£Ê®²ÐºÒ³²¤ÎÈïºÒ¼Ô¤¬Êë¤é¤¹Åç¸¶»Ô¤ÎÃÄÃÏ¤Ç¤Ï»ÔÄ¹¤ä»ÔÌ±¤Ê¤É¤¬¸¥²ÖÂæ¤Ë²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ºê¸©Åç¸¶»Ô¤Î¿ÎÅÄÃÄÃÏ¤Ë¤Ïµ¾À·¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿ÄÉÅéÈê¤ÎÁ°¤Ë¸¥²ÖÂæ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1991Ç¯6·î3Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿±ÀÀç¡¦Éá¸­³Ù¤ÎÂç²ÐºÕÎ®¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾ÃËÉÃÄ°÷¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É43¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åç¸¶»Ô¤Î¸ÅÀîÎ´»°Ïº»ÔÄ¹¤Ï·Ù»¡¤ä¸©¤Î¿¦°÷¤Ê¤É¤ª¤è¤½50¿Í¤È¤È¤â