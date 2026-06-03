º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Í¤³¤ÎÄÞÀÚ¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥ª¥¯¥¿¥°¥é¥à¤È¥È¥ê¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë¥È¥ê(¥­¥¸¥·¥í)¤È¥ª¥¯¥¿¥°¥é¥à(¥Ï¥Á¥ï¥ì) 2026.5.23ºï½ü¤·¤ÆÊÔ½¸¤·¤ÆºÆÅê¹Æ·»ÄïÇ­¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡¢Ç­¤¿¤Á¤ÎÄÞÀÚ¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥­¥¸Çò¤Î¥È¥ê¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÄÞÀÚ¤ê¤ò¥¸¥Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¥È¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶ÀÚ¤é¤ì¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¤½¤Á¤é¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å