USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.965.335.805.99 1MO7.155.126.086.23 3MO7.505.206.356.33 6MO7.995.556.886.73 9MO8.245.807.256.96 1YR8.466.247.657.20 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.917.796.68 1MO6.587.706.37 3MO6.998.016.31 6MO7.668.496