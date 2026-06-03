¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¯¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì¡Ê49¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÂæÉ÷¸å¤Ë¤è¤¯½Ð¤ë¡É¤´¤ß¤Î¼Î¤ÆÊý¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Úº£Æü¤Î¤´¤ß¥È¥ê¥Ó¥¢¡Û¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂæÉ÷¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ë»±¤¬½¸ÀÑ½ê¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÂæÉ÷¸å¤Ë¤è¤¯½Ð¤µ¤ì¤ë¤´¤ß¤È¤·¤Æ¥Ó¥Ë¡¼¥ë»±¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö23¶è¤Ç¤ÏÉÔÇ³¤´¤ß¡ÊË­Åç¶è¤Ï½½ËÜ°Ê¾å¤ÏÁÆÂç¤´¤ß¡Ë²£ÉÍ¤Ç¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤òÇí¤¬¤·¤Æ²ÄÇ³¤´¤ß¡¢¶âÂ°¤ÎÉôÊ¬¤Ï¾®¤µ¤Ê¶âÂ°»ñ¸»