¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£ÂçÊÑ¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¼¤ó¤Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦¿´ÇÛ¤·¤Ê¤µ¤ó¤Ê¡×4·î29Æü¸áÁ°¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºî²È¤Îº´Æ£°¦»Ò¤µ¤ó¡£102ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°Ìë¡¢°ì¿ÍÌ¼¤Î¿ù»³¶Á»Ò¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤Ï¡¢ÇÈÍð¤ÎÃæ¤òÉ®°ìËÜ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿Êì¤Î¿ÍÀ¸¤ò»×¤¤¡¢ÉÛÃÄ¤Î²¼¤Ç¤½¤Ã¤È¼ê¤ò°®¤ê¤·¤á¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿Êì¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡Ø»ä¤¬»à¤Ì¤È¤­¤Ï¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤â¤Ê¤¤¾õ