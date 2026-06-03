¾¼ÏÂ¤Î²ÎÍØ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿ºî»ì²È¤Î¶¶ËÜ½ß¤µ¤ó(µýÇ¯86)¤¬£µ·î21Æü¤Ë´Î¹ÅÊÑ¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£±Æü¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊÃæ¡¢º£¤âÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö¿¿²Æ¤Î½ÐÍè»ö¡×¡Ê1971Ç¯¡Ë¤ÎÊ¿»³¤ß¤­(76)¡¢¡Ö¥«¥Ê¥À¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×(78Ç¯)¤òÊ¿Èø¾»¹¸¤µ¤ó(2017Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯79)¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤¿ÈªÃæÍÕ»Ò(67)¤¬Åö¥µ¥¤¥È¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂåÉ½¶Ê¤òÀ¸¤ó¤À²¸»Õ¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ½ß¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤·¤¿Ê¿»³¤Î¥Ç