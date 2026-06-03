動きケア®による予防と改善！ 新発想の身体部分分けと基本運動⑩足部 身体の部分分けと基本運動⑩足部 足部の細かな基本運動が身体の動きを支える 足部の基本運動としてここでは、「外がえしと内がえし」「外転と内転」「足指屈曲と足指伸展」の６つを挙げています。まずは、外がえしと内がえしですが、これらの動きでは足首の基本運動で確認したように足首の関節も動きますが、ショパール関節、リスフ