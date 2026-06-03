Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¿ÍÌ±¸µÃæ¿´¥ìー¥È1¥É¥ë¡á6.8184¸µ¡ÊÁ°ÆüÈæ-0.0003¡Ë ²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Î¿ä°Ü 26/06/026.8187 26/06/016.8167 26/05/296.8176 26/05/286.8240 26/05/276.8291