6·î3Æü¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBFIVE¡Ê¥Óー¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡×¤Ï¡¢¾º²Ú¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥·¥êー¥º¡ÖGLIDE¡Ê¥°¥é¥¤¥É¡Ë¡×¤Ë¡¢2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó10¼ïÎà¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ BFIVE¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¹¥³100cc¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£Éô³èÆ°¤ä¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¡¢¼Ò²ñ¿Í¥Áー¥à¤Ê¤É¡¢Éý¹­¤¤¶¥µ»¥·ー¥ó¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤­¤ë¥ªー¥À&#125