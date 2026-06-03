É®¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¼Â²È¤Øµ¢¾Ê¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢ÎÙ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤éÉ×¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Íê¤ß¤´¤È¡Ù¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡Ö¤Þ¤¿¤«¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¨¡¨¡¡£ Íê¤Þ¤ì»ö ¼Â²È¤Øµ¢¾Ê¤¹¤ë¤È¡¢ÎÙ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤è¤¯´é¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤·¤­¤êÀ¤´ÖÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢É¬¤º¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¡©¡×¤ÈÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£Íê¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÅµå¸ò´¹¤ä½Å¤¿¤¤²ÙÊª¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¡¢¤Û¤ó¤Î¿ôÊ¬¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê