½÷Í¥¤Î¹â²¬Ááµª¡Ê53¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½é²Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¹â²¬¤ÏÇò¤¤¥í¥ó¥°¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Âç¤­¤á¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»ä¤Ï¿¿¤ÃÇò¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¡¢¿·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¤è¡£ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¡£¡£¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¥á¥¬¥Í½÷»Ò¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤â¤Ä¤±¤¿¡£Â­¸µ¤Î·¤²¼¤È¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥É¡¼¿§¤È¤¤¤¦Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤