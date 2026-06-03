¡Ö¾¡Ëó½£ÏÂ¡×¤Î°¦¼Ö¤Ë´Ø¿´ÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿°ìÂæ 1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤­¤¿¾¡Ëó½£ÏÂ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¼Ö¼ï¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÂæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢SNS¤Ç¤â´Ø¿´¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡Ëó¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»°É©¡Ö¥Ñ¥¸¥§¥í¡×¤Ç¤¹¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¡Ö¾¡Ëó½£ÏÂ¡×¡ß°¦¼Ö¡Ö¹ñ»ºSUV¡×¤òÆ°²è¤Ç¸«¤ë¡ª¥Ñ¥¸¥§¥í¤Ï1982