¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆCBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï2Æü¡¢¥¤¥é¥óÎÎÆâ¤Ç4·î¤Ë·âÄÆ¤µ¤ìÀ¸´Ô¤·¤¿ÊÆ·³¤ÎF15EÀïÆ®µ¡¤ÎÁà½Ä»Î¤¬¡¢¤½¤ÎÌó1¥«·îÁ°¤Ë¥¯¥¦¥§¡¼¥È¾å¶õ¤ÇÍ§·³¤Î¸í¼Í¤Ë¤è¤ê·âÄÆ¤µ¤ì¤¿F15E¤Ë¤âÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ã»´ü´Ö¤Ë2²ó¤â·âÄÆ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¤È¤¤¤¤¡ÖÍë¤Ë2ÅÙÂÇ¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¡Ê¸µÊÆ¶õ·³´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£CBS¤äÊÆ·³¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áà½Ä»Î¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö4·î3Æü¡¢¥¤¥é¥óÎÎÆâ¤ÇF15E¤ËÅë¾èÃæ¡¢¥¤¥é¥óÂ¦¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç·âÄÆ¤µ¤ì